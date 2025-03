Seit einigen Monaten ist Tigin Yaglioglu Cheftrainer beim VC Wiesbaden. Den Posten wird der 33-Jährige auch in der kommenden Saison innehaben.

Veröffentlicht am 26.03.25 um 20:22 Uhr

Tigin Yaglioglu trainiert den VCW auch in der kommenden Saison.

Tigin Yaglioglu trainiert den VCW auch in der kommenden Saison. Bild © Imago Images

Chefcoach Tigin Yaglioglu und die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden werden auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten. Der 33 Jahre alte Trainer unterschrieb bei den Hessen einen neuen Vertrag für die Saison 2025/2026 mit einer Option für ein weiteres Jahr, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

"Tigin hat in den vergangenen Monaten gezeigt, dass er der hohen Verantwortung bei einem etablierten Verein der 1. Bundesliga gerecht wird. Er ist eines der größten deutschen Trainertalente", sagte Sportdirektor Benedikt Frank.

Playoff-Rückspiel am Samstag gegen Dresden

Yaglioglu, der seit etwas mehr als einem Jahr in Wiesbaden arbeitet, hatte im Rahmen der neu erarbeiteten Gesamtstrategie im Dezember 2024 Frank als Cheftrainer beim VCW abgelöst. Frank übernahm den Posten der sportlichen Leitung aller VCW-Teams. Yaglioglu bringe eine moderne und fortschrittliche Spielphilosophie ein, die der Verein für das herausfordernde Profi-Niveau erwarte, sagte Geschäftsführer Christopher Fetting.

Am Samstag (19 Uhr) kämpft Yaglioglu mit dem VCW im Rückspiel des Playoff-Viertelfinals gegen den Dresdner SC in der Best-of-three-Serie um ein mögliches Entscheidungsspiel für den Einzug ins Halbfinale. Das Hinspiel in Sachsen hatte Wiesbaden mit 1:3 verloren.