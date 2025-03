Volleyball-Bundesliga VC Wiesbaden beim Playoff-Auftakt ohne echte Chance gegen Dresden

Der VC Wiesbaden wollte vieles anders machen in der Playoff-Serie gegen Dresden. In Spiel eins gewannen die Hessinnen zumindest einen Satz, müssen sich aber deutlich steigern, um die Favoritinnen in Verlegenheit zu bringen.

Der VC Wiesbaden hat zum Auftakt der Playoffs in der Volleyball-Bundesliga am Samstag eine 1:3-Niederlage beim Dresdner SC kassiert. Im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen vor einer Woche konnte sich das Team von Trainer Tigin Yaglioglu steigern, für einen Sieg im zweiten Spiel braucht es aber mehr.

Bei der letzten Begegnung der Hauptrunde bekamen die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden bereits einen Vorgeschmack auf das, was ohnehin klar war: Der Dresdner SC ist klar favorisiert in der Viertelfinalserie, in der beide am Samstag in Spiel eins erneut aufeinandertrafen. Möglichst viel sollte deshalb anders laufen als bei der klaren 0:3-Niederlage.

Wiesbaden deutet Comeback-Qualitäten an

Vor heimischer Kulisse hatte der Hauptrunden-Dritte daran naturgemäß wenig Interesse. Dresden entschied den ersten Satz aber nur knapp mit 26:24 für sich. Der zweite Durchgang ging dagegen mit 25:13 deutlich an die Gastgeberinnen. Doch die Hessinnen zeigten Kampfgeist und gewannen den dritten Satz mit 25:23. Das Momentum trug aber nicht lange: Satz vier ging mit 25:13 klar an Dresden.

Im zweiten Spiel der Best-of-three-Serie am kommenden Samstag, 29. März (19 Uhr) ist für den VC Wiesbaden in heimischer Halle ein Sieg Pflicht, um ein Entscheidungsspiel in Sachsen zu erzwingen, das dann am 2. April (19 Uhr) ausgetragen würde.