Festhallen-Reitturnier Katharina Hemmer gewinnt erneut Grand Prix Special

Dressurreiterin Katharina Hemmer hat zum zweiten Mal in Folge den Grand Prix Special beim Frankfurter Festhallen-Reitturnier gewonnen. Damit ließ sie sogar Isabell Werth hinter sich.

Die 30-Jährige aus Borchen und ihr Pferd Denoix wurden mit 77,745 Prozent bewertet, ihrem bislang besten Ergebnis in einer solchen Prüfung.

Damit siegte Hemmer deutlich vor der mehrfachen Olympiasiegerin und Weltmeisterin Isabell Werth aus Rheinberg. Diese hatte für ihren Ritt auf Quantaz 73,766 Prozent erhalten. Rang drei ging an Dorothee Schneider aus Framersheim mit First Romance (72,851). Der weitere Höhepunkt für die Dressurreiter in Frankfurt ist die Kür am Sonntag.