Kim Kalicki bei der WM in St. Moritz Bild © Imago Images

Starker zweiter Tag in St. Moritz

Kim Kalicki aus Wiesbaden hat sich gemeinsam mit Anschieberin Leonie Fiebig die Goldmedaille bei der Bob-WM in St. Moritz gesichert. Auch Maureen Zimmer von Eintracht Frankfurt feierte einen Achtungserfolg.

Kalicki: "Ich bin einfach nur glücklich"

Kim Kalicki ist neue Weltmeisterin im Zweierbob. Die Wiesbadenerin ließ bei der WM in St. Moritz am Samstagvormittag gemeinsam mit ihrer Anschieberin Leonie Fiebig die Konkurrenz hinter sich. Für Kalicki ist es der erste WM-Titel ihrer Karriere.

0,05 Sekunden Vorsprung

"Ich freue mich total, danke an Leo für die tollen Startzeiten", sagte Kalicki in der ARD. Zur Halbzeit am Freitag hatten Kalicki und Fiebig noch auf dem zweiten Platz gelegen. Im dritten Lauf konnten sie ihre Teamkolleginnen Lisa Buckwitz und Kira Lipperheide übertrumpfen, nach vier Läufen betrug der Vorsprung 0,05 Sekunden.

Laura Nolte und Neele Schuten, die das deutsche Top-Ergebnis am ersten Tag komplettiert hatten, stürzten und fielen somit aus der Wertung. Bronze sicherte sich schließlich Monobob-Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus den USA.

Zimmer fährt auf Platz sechs

Stark präsentierte sich zudem Maureen Zimmer von Eintracht Frankfurt: Gemeinsam mit Lauryn Siebert landete die Junioren-Weltmeisterin auf dem sechsten Platz.