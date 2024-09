Sportholzfäller Martin bei Europacup

Der mehrfache deutsche Sportholzfäller-Meister Danny Martin (Sinntal) geht am Sonntag bei der European Trophy in Bellinzona (Schweiz) an den Start.

Veröffentlicht am 27.09.24 um 11:14 Uhr









Zu bewältigen sind vier Disziplinen direkt hintereinander, zwei mit der Axt und zwei an der Säge. "Die Trophy ist ein extrem geiles Format. Sie ist aber auch verdammt hart. Körperlich und mental", sagt der 36-Jährige. Martin will in den K.o.-Runden so weit wie möglich kommen und einen Platz unter den besten Zehn erreichen. Denn die sind für die World Trophy im nächsten Jahr qualifiziert und treten gegen andere kontinentale Champions an.