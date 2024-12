Stefan Krämer: "Anschluss an Top-Clubs der DEL schaffen"

Stefan Krämer: "Anschluss an Top-Clubs der DEL schaffen"

Die Löwen Frankfurt wollen bis zum Jahr 2030 den Anschluss an die Topclubs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) schaffen. Dabei helfen soll die Unternehmsgruppe Prange, die 20 Prozent der Anteile an den Löwen übernimmt. Auch das Projekt Multifunktionshalle soll bis 2030 verwirklicht werden.