TSV Langstadt will wieder in die Play-offs

Die Tischtennis-Frauen des TSV Langstadt wollen in dieser Saison nicht wieder um den Einzug in die Play-offs zittern müssen. Doch das wird gar nicht so einfach. Denn die nächste Topspielerin steht nicht mehr zur Verfügung. Am Sonntag ist Saisonstart.