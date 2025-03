100-Jährige in Hessen – die meisten leben in Offenbach

Offenbach am Main ist das Eldorado der über 100-Jährigen. Einer von ihnen ist Walter Hofferbert mit 103 Jahren. Wieso werden die Menschen in Offenbach so alt? Wir haben ihn besucht – und nach dem Geheimnis seines hohen Alters gefragt.