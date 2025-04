Ist Ihnen schon nach Freibad zumute? Falls ja, dann heißt es: Ab nach Wolfhagen (Kassel), denn dort hat offiziell die Freibad-Saison begonnen! Etwa 500 Leute kamen zum "Anschwimmen" am Sonntag und mehr als 100 Jahreskarten gingen über den Tisch. Darauf eine Schwimmbad-Pommes!

Freibad-Start in Wolfhagen

Beim ersten Lockdown 2020 war niemand auf der Straße, ich saß den ganzen Tag in der Wohnung, und außer Telefon und Videochat gab es im Prinzip keinen Kontakt zu anderen Menschen.

In dieser Zeit habe ich mit großer Begeisterung alle möglichen Dokumentationen im hr-Fernsehen geschaut, die irgendwie nach normalem Leben in Hessen aussahen - unter anderem eine Doku über Schausteller auf der Dippemess, dem traditionellen Volksfest in Frankfurt.

Warum ich ausgerechnet jetzt darauf komme? Zum einen, weil die Dippemess gerade wieder in Frankfurt stattfindet. Zum anderen, weil es auf YouTube eine neue Dokumentation des hr über das Volksfest gibt. Darin wird gezeigt, was alles passiert, bevor das Fest seine Tore für die Besucherinnen und Besucher öffnet. Fand ich diesmal auch ohne Lockdown spannend - und Sie ja vielleicht auch.

Bisher kannte ich nur Schweinsbühl in der Nähe vom schönen Diemelsee (Waldeck-Frankenberg), doch seit heute kenne ich auch Schweinsberg an der Ohm. Da wurde nämlich unsere heutige Momentaufnahme aufgenommen. Sieht sehr idyllisch aus, dieses Schweinsberg.

"Schweinsberg an der Ohm im Morgengrauen. Im Vordergrund ist ein Storchennest zu sehen." Das Foto stammt von hessenschau.de-Nutzer Michael Keusgen. Bild © Michael Keusgen

Scholz-Knuddler vom Flughafen Frankfurt zu Geldstrafe verurteilt

Spitznamen für Kriminelle wirken selten positiv. Denken Sie an Jack the Ripper. "Der Reißer" - das klingt nicht sehr sympathisch. Gut, für einen Mörder wäre ein sympathischer Name wohl auch ziemlich unpassend.

Der 50-Jährige, der heute zu einer Geldstrafe von 4.500 Euro und einem zweijährigen Fahrverbot verurteilt wurde, hat es da schon besser erwischt: Der Scholz-Knuddler war im Mai 2023 einem Konvoi mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bis auf das Rollfeld des Flughafens hinterhergefahren, war auf ihn zugestürmt, hatte ihm die Hand geschüttelt und ihn dann noch umarmt. Außerdem soll er gesagt haben, dass er mit Scholz Musik machen wolle und wünschte ihm einen schönen Urlaub.

Das klingt alles irgendwie ziemlich lustig, hätte aber in vielerlei Hinsicht furchtbar schief gehen können. Vor Gericht sagte der Mann, der sich "für alles" entschuldigte, er habe zuvor zwei Tage lang gefeiert, immer wieder Kokain konsumiert und nicht geschlafen.

Nach der Tat hatte er bereits ausgesagt, die Autos hätten auf ihn "so freundlich" gewirkt. Offenbar glaubte er zwischenzeitlich auch, seinen Cousin wiedererkannt zu haben - weil der ein ähnliches Auto fuhr. Der vermeintliche Cousin Scholz soll sich übrigens zu keinem Zeitpunkt bedroht gefühlt haben.

Harry-Brot darf Rewe-Tochter Glockenbrot übernehmen

Die norddeutsche Großbäckerei Harry-Brot darf die 1904 in Offenbach gegründete und bislang zur Rewe-Gruppe gehörende Bäckerei Glockenbrot übernehmen. Dies hat das Bundeskartellamt entschieden.

Obwohl Harry-Brot damit seine Marktposition weiter ausbauen kann, entstehen nach Auffassung des Bundeskartellamtes für andere Wettbewerber nur überschaubare Nachteile, da Glockenbrot bisher ausschließlich für Rewe produziert hat.

Rewe hatte im Januar angekündigt, die Eigenproduktion von Brot und Backwaren aufzugeben und bei der Belieferung mit Harry-Brot zu kooperieren.

Für das Glockenbrot-Werk in Frankfurt sind damit die Tage gezählt. Harry-Brot plant den Bau einer neuen Großbäckerei in Erlensee bei Hanau und will dafür den Standort in Frankfurt-Fechenheim in den nächsten drei bis fünf Jahren schließen. Davon sind 480 Arbeitsplätze betroffen.

Anklage gegen zwei mutmaßliche Schockanruf-Betrüger

Eine 30-jährige Frau aus Frankfurt und ein gleichaltriger Mann aus Nordrhein-Westfalen werden beschuldigt, einer international agierenden Bande von Schockanrufern anzugehören. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat deshalb Anklage wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und der Hehlerei erhoben.

Sie sollen für einen Schaden in Höhe von 60.000 Euro verantwortlich sein. In einem Fall sollen sie 40.000 Euro von einem 82-jährigen Mann aus Frankfurt erhalten haben, dem sie zuvor erzählt hatten, seine Betreuerin sei in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen und benötige das Geld für eine Kaution.

Bei einer 75-Jährigen aus Neu-Isenburg (Offenbach) war die Masche ähnlich, nur soll hier der Sohn den Unfall verursacht haben. Diesmal kassierten sie 20.000 Euro. Einen Tag nach der Tat in Neu-Isenburg konnten die Beschuldigten festgenommen werden.

Leider sind solche Festnahmen relativ selten, obwohl die verursachten Schäden in den vergangenen Jahren stark angestiegen sind: Im Jahr 2019 waren es in Hessen noch 140.000 Euro, im Jahr 2024 bereits rund 4,5 Millionen Euro.

US-Rapper Macklemore ist einer der Headliner beim Elektrofestival World Club Dome im Juni in Frankfurt. Die Jüdische Gemeinde kritisiert, man gebe damit Antisemitismus eine Bühne und fordert seine Ausladung. Ein Experte ordnet im Interview die Vorwürfe ein.

In Hadamar-Niederweyer hat ein Brand in einer Halle großen Schaden angerichtet. Das Feuer griff auch auf zwei Wohnhäuser über. Fehlendes Löschwasser sorgte für Probleme bei der Feuerwehr.

Hoher Schaden bei Brand in Hadamar - Warnung wegen Rauch

In prominenter Lage mitten in Frankfurt befindet sich ein Menopause-Zentrum für Selbstzahlerinnen. Die Idee dazu kommt von einer Frau, die mit Wechseljahre-Beschwerden verzweifelt nach Hilfe gesucht hatte. Was können die Ärztinnen hier bieten, was es bei anderen Gynäkologen nicht gibt?

Menopause-Zentrum will Frauen in den Wechseljahren helfen

Ab heute stimmen die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union ab. Die Jusos sind mit dem Vertrag nicht einverstanden und wollen ihn ablehnen. Die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele glaubt aber dennoch , dass die Mehrheit der Mitglieder zustimmen wird.

Weil die Winter immer milder werden, sind Zecken inzwischen fast das ganze Jahr über aktiv. Zudem breiten sich Arten aus, die eigentlich weiter südlich beheimatet sind, wie etwa die Riesenzecke . Sie ist nicht nur nicht besonders hübsch, sondern kann auch Krankheiten wie das Krim-Kongo-Fieber und das Fleckfieber übertragen. Dagegen gibt es - anders als gegen FSME - noch keine Impfung.