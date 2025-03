Aktionstag in Frankfurt – 12.000 Metaller dabei | hessenschau vom 15.03.2025

Aktionstag der IG Metall / Landesparteitag der Grünen in Marburg / Überlastete Staatsanwaltschaften in Hessen / Dolles Dorf Dachsloch / Helen Frankenthaler Ausstellung in Wiesbaden