Heute vor genau 70 Jahr ist Deutschland in Bern Weltmeister geworden. Auch 1954 war das Wetter ganz besonders. Es gab sehr viel Regen und es war kühl. Eine kleine technische Innovation hat die Deutschen zum Sieg geführt. Haben wir aktuell "Weltmeisterwetter"? Wie wird das Wetter morgen zu unserem Viertelfinale gegen Spanien? Außerdem geht es in der Sendung um Windparks und unsere alle wetter-Reporterin war heute in Groß-Umstadt bei der Odenwälder Winzergenossenschaft und berichtet, was sich aus den im Frühjahr erfrorenen Weintrieben noch entwickelt hat.