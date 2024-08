Ein vierjähriges Mädchen starb 2021 nach einer Behandlung in einer Zahnarztpraxis in Kronberg. Der zuständige Narkosearzt muss sich deswegen nun vor Gericht verantworten. Ihm wird auch noch in weiteren Fällen gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Kritiker führen solche Fälle auf strukturelle Mängel zurück.