Nirgendwo sonst auf der Welt werden so viele Daten zu den Opfern der Nazi-Herrschaft gesammelt, wie in Bad Arolsen. Dort steht das Arolsen Archive. Doch in der angesehenen Institution rumort es seit langem. Mitarbeitende haben beklagt, die Führung des Hauses hätte sie gemobbt. Jetzt kommt eine Untersuchung zu dem Ergebnis: Die Vorwürfe gegen die Direktion seien rechtlich haltlos.