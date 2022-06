Auto rast in Menschenmenge in Berlin – Schülergruppe aus Bad Arolsen betroffen

In Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast, eine Lehrerin aus Bad Arolsen wurde dabei getötet. Sie war mit einer zehnten Klasse in der Hauptstadt - auch Schüler sind unter den Verletzten. Der Fahrer hinterließ offenbar ein Bekennerschreiben.