Umstrittener Windpark – Rodungsarbeiten im Reinhardswald / Hessens Wald erholt sich trotz Rekordregen kaum / Projekt Rainbow Refugees – Land will Gelder streichen / ARD-Jugendmedientag – auch im Studio Kassel / Filmfestival – Dokfest in Kassel gestartet / Weihnachtfeier bei den Gießener Tafeln / Kassels XXL-Weihnachtsbaum steht endlich an seinem Platz.