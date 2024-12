Kneipe, Schwimmbad, Balkon: An all diesen Orten hat die evangelische Pfarrerin Imke Leipold bereits Gottesdienste gehalten. Auch in einem Friseur-Salon in Bad Hersfeld wurden zuletzt nicht Haare geschnitten und gefärbt, sondern gebetet. Das Handwerk und die Kirche sollen auch Gemeinsamkeiten haben.