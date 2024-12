Bezahlkarte für Geflüchtete ab Montag in Hessen / Chemieindustrie in Hessen unter Druck / "Quishing" – Betrug am Parkautomat / Oper Frankfurt wird neu gebaut / "Hygienefahrzeug" bei Feuerwehr in Phillipsthal / Adventskalender – Xmas im Kloster Eberbach / Früher Sonnenuntergang – lange Winternacht