Blitzer – seit 1959 in Hessen

Verkehrssünder werden in Hessen schon seit 1959 geblitzt. Dennoch: Es scheint nicht so, dass sich die Autofahrer an das Gerät gewöhnt hätten – oder dass eine Liebesbeziehung daraus geworden wäre. Ein paar besondere Geschichten aus dem hr-Archiv.