Blitzstart für Erdbeerbauern in Hessen

Reichlich Sonne hat Hessens Erdbeerbauern in diesem Jahr zu einem guten und recht frühen Saisonstart verholfen. In Münzenberg läuft bereits die Ernte. Dort eröffnete Landwirtschaftsminister Jung (CDU) am Mittwoch symbolisch die Saison und krönte die hessische Erdbeerkönigin.