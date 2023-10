Weltkriegsbombe in Hanau erfolgreich entschärft

Der Kampfmittelräumdienst hat am Montag einen 250-Kilo-Blindgänger entschärft. Rund 1.000 Menschen waren am Nachmittag von der Evakuierung betroffen. Der Zugverkehr am Hanauer Hauptbahnhof muss noch anrollen.