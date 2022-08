Brände in Gelnhausen und Maintal

Auf einem Reiterhof in Gelnhausen ist in der Nacht ein großes Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brannte das Forsthaus Kaltenborn auf dem Hofgut komplett aus. Einen Brand gab es auch an der Bahnstrecke zwischen Maintal und Hanau-West.