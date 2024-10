Brand der Feuerwehr in Stadtallendorf – helfen Brandmelder in Löschfahrzeugen?

Bei der Feuerwehr in Stadtallendorf soll ein technischer Defekt an einem Fahrzeug zu dem verheerenden Brand vor zwei Wochen geführt haben. Wie können solche Brandunfälle in Zukunft verhindert werden? Können Feuermelder in Fahrzeugen helfen?