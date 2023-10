Falls Sie zu denen gehören, die Karikaturen lieben, dann ist die Caricatura in Kassel jetzt wieder DER place to be, mit der Ausstellung "Beste Bilder - Cartoons des Jahres 2023". Die Ausstellung wirkt wie ein bunter Jahresrückblick voller Sprechblasen. Und alle ausgestellten Zeichnungen sind gleichzeitig für den "Deutschen Cartoonpreis" nominiert.