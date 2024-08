Männer an der Spitze – das ist Tradition in vielen Vorstandsetagen und war auch bei der IHK-Kassel Marburg so. Damit wurde jetzt gebrochen: Désirée Derin Holzapfel ist die erste Frau an der Spitze der IHK Kassel-Marburg in der 260-jährigen Geschichte – jetzt seit 100 Tagen.