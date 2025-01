Dolles Dorf: Hausen am Fuße des Westerwalds

„Hausen“ ist der häufigste Ortsname, den es in Deutschland gibt. Alleine bei uns in Hessen gibt es 15. Aber es gibt nur ein Hausen am Fuße des Westerwaldes. Es ist ein Ortsteil der Gemeinde Waldbrunn (Limburg-Weilburg), mit einem Feuerwehrhaus und mit einem traditionellen Schlachtruf - unser Dolles Dorf.