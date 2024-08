Donnerstagabend herrschte fast schon Heimspielatmosphäre am Böllenfalltor in Darmstadt: Das Ganze diente aber als Kulisse für eine Übung des Deutschen Roten Kreuzes. Über 80 Einsatzkräfte von DRK, THW und Feuerwehr simulierten bis in den Sonnenuntergang den Ernstfall.