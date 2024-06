Beim EM-Spiel Deutschland gegen Dänemark am Samstag hatten sich viele Fans aufs Public Viewing gefreut. Doch manche Fanzonen blieben wegen Unwettergefahr geschlossen. In Frankfurt mussten sich bis zu 30.000 Fans nach Alternativen umsehen. Mehr Glück hatten die Menschen in Nordhessen, in Kassel spielte das Wetter beim Public Viewing keine Rolle.