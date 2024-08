Erster Schultag für 60.400 Erstklässler in Hessen

Am Montag hat in Hessen die Schule nach den Sommerferien wieder begonnen – am Dienstag geht es auch für die Erstklässlerinnen und Erstklässler los. 60.400 Kinder werden neu eingeschult, das sind 1.600 mehr als im vergangenen Jahr.