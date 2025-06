Fassadenteile abgefallen – Hochhaus in Babenhausen evakuiert

Wegen Schäden an der Fassade ist in Babenhausen ein elfgeschossiges Hochhaus evakuiert worden. Ein Schock für die Bewohner, die bereits vergeblich auf die Mängel aufmerksam gemacht hatten. Manche müssen wohl bis zu drei Wochen in einer Flüchtlingsunterkunft leben.