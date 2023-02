Felix Lobrecht präsentiert Film in Kassel

Wer an Stars und Sternchen denkt, der hat Kassel wohl eher nicht auf dem Schirm. Am Sonntag aber gab es ein bisschen Glanz und Glamour in der Nordhessenmetropole. Podcaster, Komiker und Autor Felix Lobrecht war zu Gast. Im Gepäck: Die Verfilmung seines Bestseller-Romans "Sonne und Beton".