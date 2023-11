Zuwanderung ist Thema bei Ministerpräsidenten-Konferenz / Dach von Elisabethkirche eingestürzt – Großeinsatz in Kassel / "Hot Chip Challenge" – gefährlicher Trend auf TikTok? / Gegen Mobbing und Extremismus – "Respekt Coaches" an Schulen / "Volles Risiko" – Schlagersängerin Beatrice Egli in Wiesbaden / Holbein-Madonna kehrt zurück ins Frankfurter Städel