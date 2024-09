Funkstörung legt Bahnverkehr rund um Frankfurt lahm / Proteste in Hofheim bei AfD-Parteitag / AfD bestimmt Landesliste für Bundestagswahl / Sommerinterview: Rhein will VW-Hilfen prüfen / Indien-Fest in Frankfurt / Dolles Dorf: Möttau / Museums-Nacht in Kassel