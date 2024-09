Hessen bereitet neue Technik bei elektronischen Fußfesseln vor / Abtreibungsgegner müssen Abstand halten – Pro Familia ist skeptisch / Wie steht es um die Talbrücke Bergshausen auf der A44? / Viele Kinder bekommen keinen Platz an ihrer Wunsch-Förderschule / Briefmarke "Schwarzer Einser" in Wiesbaden versteigert / Springen, rutschen, hangeln – Actionsport-Halle in Viernheim eröffnet