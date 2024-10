Fußgängerbrücken - Inspektion in Frankfurt

Wie steht es um den Zustand und die Sicherheit der Fußgänger- oder Fahrradbrücken in Hessen? In Frankfurt wurde am Montag der Arthur-von-Weinberg-Steg gründlich inspiziert – eine turnusmäßige Untersuchung, die alle drei Jahre stattfindet.