Gericht ordnet Sicherungsverwahrung für Ayleens Mörder an

In einem erneuten Strafprozess gegen den Mörder der 14-jährigen Ayleen hat das Gericht Sicherungsverwahrung gegen den Angeklagten angeordnet. In dem Prozess ging es um "Kindesmissbrauch ohne Körperkontakt" an einer 13-Jährigen.