Greifenwarte am Edersee: Suche nach Nachfolger für Falkner

Die Flugschau der Greifenwarte am Edersee ist ein Publikumsmagnet in Nordhessen - gerade zu Ostern. Doch in diesem Jahr wird daraus wohl nichts, denn es gibt aktuell keinen Betreiber und auch der bisherige Falkner hört auf. Ein Neuanfang mit Hürden.