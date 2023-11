Gründerpreis wird in Darmstadt verliehen

Der hessische Gründerpreis wird am Freitagabend in Darmstadt verliehen. Zwölf Finalisten treten dabei an. Zwei Unternehmen hat die hessenschau schon vorher besucht: ein Start-up und ein Unternehmen aus der Kategorie "Zukunftsfähige Nachfolge".