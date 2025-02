Gysi und Wissler in Wiesbaden - Linken-Wahlkampf in Hessen

In zwei Wochen wird der Bundestag gewählt. Auch für die Linkspartei nähert sich der Wahlkampf dem Endspurt. Ihre hessische Spitzenkandidatin Janine Wissler und der Berliner Spitzenkandidat Gregor Gysi traten am Sonntag in Wiesbaden und Frankfurt auf.