Wer als Monster bei Halloween überzeugen will, muss zeigen, was er draufhat – zumindest, wenn er beim großen Grusel-Spektakel auf der Burg Königstein im Taunus dabei sein will. Heute großes Casting: 150 Leute wurden gesucht, die es draufhaben, anderen Angst einzujagen – ein sehr interessantes Mitarbeiterprofil.