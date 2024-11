Haushaltsentwurf: Finanzminister Lorz kündigt Einsparungen / Tassen-Chaos auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt / Freiwillige Fahrtests für Senioren in Fulda / Diskussion um Mahnmal in Homberg (Efze) / Von Eis zu Schokolade: Hochbetrieb in Lampertheim