Ein Jahr nach dem Anschlag in Hanau / Gedenkveranstaltungen in Hanau / Stimmen der Angehörigen der Opfer / Demonstration gegen Rassismus / Debatte um Rassismus in der Gesellschaft / Gespräch: Rassismus in der Gesellschaft / Was macht die Politik gegen Rassismus? / Ein Jahr Hanau – Die Eindrücke des Tages