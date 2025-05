Hochzeit to go: Liebespaare spontan vor dem Altar

Eine Hochzeit kann man lange planen – man muss aber nicht. Die Evangelischen Kirche hat Liebespaaren am Wochenende an mehreren Orten in Hessen die Möglichkeit gegeben, spontan vor den Altar zu treten. Die hessenschau hat in Bad Sooden-Allendorf geguckt, wer sich getraut hat.