Hoher Bedarf an Pflegekräften in Hessen

Die Zahl der Ausbildungsverträge in der Pflege ist in Hessen 2023 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent gestiegen. Doch es fehlt weiterhin an Pflegekräften, um den Bedarf zu decken. Ein Einblick in eine Pflegeeinrichtung in Weilburg.