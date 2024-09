Tarifrunde bei den "Metallern" beginnt – sind Streiks programmiert? / Hessischer Unternehmerinnentag in Frankfurt / Elektronische Patientenakte – was ändert sich für Patienten? / Nach der Thüringen-Wahl – wie steht es um die Meinungsvielfalt in Nordhessen? / Früherer FDP-Chef Wolfgang Gerhardt ist tot / "Fly like an Eagle“ – Paragliding-Weltcupfinale auf der Wasserkuppe / Erstes Wikingerfest im Vogelsberg