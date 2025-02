Nach der ersten Prognose gibt es ohrenbetäubenden Jubel in der AfD-Kreisgeschäftsstelle in Korbach. Es mache Spaß die Hochrechnungen anzuschauen, sagt AfD-Spitzenkandidat Jan Nolte. Nun wolle man regieren. „Auf kurz oder lang wird es eine schwarz-blaue Koalition geben, weil es ist, was sich die Wähler wünschen.“