Wer Lust auf neue Klamotten hat, der muss nicht zwingend immer etwas neu kaufen. Secondhand-shoppen oder Klamotten tauschen – zum Beispiel bei "Kleidertauschpartys". Auch in Hessen sind sie beliebt. Eine davon fand am Donnerstagabend im "Wohnzimmer" in Fulda statt.