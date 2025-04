Koalitionsvertrag: SPD wirbt in Baunatal um Zustimmung

In zehn Tagen soll der Deutsche Bundestag einen neuen Kanzler wählen. Doch bevor es dazu kommen kann, muss erst dem Koalitionsvertrag von Union und SPD zugestimmt werden. Die SPD befragt dazu all ihre gut 358.000 Mitglieder. Eine Zustimmung ist alles andere als sicher. Deshalb wirbt die Partei auf Regionalkonferenzen dafür. Heute war die bundesweit letzte in Baunatal