Freiwilliger Wehrdienst in der Diskussion / Verdi-Warnstreik: Straßenbahnen, Busse und U-Bahnen stehen still / Serie: Weilrod – Deutschland im Mini-Wahlformat: Pflege (5) / Streik in Tierarztpraxen – Protest in Frankfurt / Dialekt – hessischer Mundart-Preis vergeben / Leica-Ausstellung in Wetzlar zeigt Ikonen der Straßenfotografie