Im Hessischen Landtag wird am Freitag voraussichtlich der letzte Zeuge, Innenminister Peter Beuth (CDU), im Hanau-Untersuchungs-Ausschuss gehört. Die Angehörigen der Opfer und die Initiative 19. Februar haben am Donnerstag im Landtag über ihre Erwartungen an diese Sitzung informiert.