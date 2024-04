Männermangel in Kitas – in Rosenthal geht das anders

In vielen hessischen Kitas fehlt es an männlichen Erziehern. In Rosenthal im Landkreis Waldeck-Frankenberg geht die Kita mit gutem Beispiel voran. Dort arbeiten gleich vier Männer als Erzieher – also rund ein Drittel der Betreuer.